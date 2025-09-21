Sieste sonore Terrils jumeaux Loos-en-Gohelle

Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos écoutilles, le multi-instrumentiste David Bultel, artiste associé à la Générale d’imaginaire, vous concocte un moment de relaxation intense très spécial à base de disques soporifiques, d’instruments bizarres ou oubliés et autres objets étranges qu’il collectionne et manie avec le plus grand soin pour chatouiller vos oreilles attentives. Un set 100% live pour petits et grands composé avec un grand nombre d’instruments de musiques traditionnels et acoustiques à (re)découvrir dans des lieux insolites…

Qu’elles s’installent sur des sites miniers, des lieux de mémoire ou au cœur de la nature, ces siestes sonores offrent à chaque fois une expérience singulière. Des terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle jusqu’au Jardin de la Paix à Notre-Dame-de-Lorette, David Bultel vous invite à une écoute hors du commun.

Terrils jumeaux Loos en Gohelle Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Au sommet des plus hauts terrils d'Europe !

Ils façonnent nos paysages et racontent notre histoire… Leur importance à l'échelle de l'humanité a d'ailleurs été reconnue lors de l'inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 30 juin 2012.

Ils façonnent nos paysages et racontent notre histoire… Leur importance à l’échelle de l’humanité a d’ailleurs été reconnue lors de l’inscription du Bassin minier sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 30 juin 2012.

Les dépôts qui les constituent datent de 10 années d’exploitation de 1960 à 1970. Puis en 1970, le terril tabulaire sera constitué entre les 4 terrils existants à l’époque.

Les terrils (ne prononcez pas le L final) de Loos-en-Gohelle culminent à 186m d’altitude. De là-haut, vous pourrez apercevoir le stade Bollaert-Delelis, deviner le musée du Louvre-Lens et reconnaître le Mémorial National du Canada de Vimy. Le lieu a quelque chose de magique, on a presque l’impression de marcher sur la Lune…

Les terrils sont constitués par les déchets de l’extraction. Ici les terrils sont le résultat de l’exploitation intense depuis les années 60 et représentent 24 millions de m3 sur 90ha. Aujourd’hui il subsiste 2 des 4 terrils coniques ainsi que le terril tabulaire qui les reliait les uns aux autres.

Sur les 2 terrils coniques, un est entièrement préservé et donc clôturé, alors que le second est accessible à la montée avec 2 belvédères aménagés.

Les terrils sont aujourd’hui un éco-système à part entière, qui accueille une faune et une flore variées, avec des espèces rares ou étrangères à la région (comme le pavot cornu). Leur ascension est accessible à tous : comptez 1h pour y monter et en descendre, l’accès est libre et se fait par la base du 11/19 à Loos-en-Gohelle ou par la rue Léon Blum (parking du restaurant le Briquet du Chevalet)

