Siestes littéraires Tourcoing

Siestes littéraires

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion de la Semaine de la langue française, la médiathèque Colette vous invite à découvrir ses Siestes littéraires, une animation mêlant détente et plaisir de l’écoute.

Le principe est simple prenez place dans un espace cosy, laissez le quotidien s’éloigner et ouvrez grand vos oreilles. Une bibliothécaire vous lira à voix haute une sélection de textes variés extraits de romans, poèmes, nouvelles…

À l’issue de la lecture, un temps d’échanges sera proposé aux participants, ainsi qu’une sélection d’ouvrages pour prolonger l’expérience.

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

To mark French Language Week, the Colette multimedia library invites you to discover its Siestes littéraires, an event combining relaxation and listening pleasure.

The principle is simple: take a seat in a cosy space, let everyday life drift away and open your ears wide. A librarian will read aloud a varied selection of texts: extracts from novels, poems, short stories?

After the reading, participants will be invited to share their thoughts and ideas, and a selection of books will be available to prolong the experience.

