Siestes musicales Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc samedi 29 novembre 2025.
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
2025-11-29
A 14h Sieste#1 N’oublie jamais d’oublier
A 15h30 Sieste#2 Retiens la nuit
Gratuit. Réservations conseillées.Tout public
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
English :
Siestes musicales.
2pm Siesta#1: N?oublie jamais d?oublier
3:30pm Sieste#2: Retiens la nuit
Free admission. Reservations recommended.
German :
Musikalische Schläfchen.
Um 14 Uhr Mittagsschlaf#1: Vergiss nie zu vergessen
Um 15:30 Uhr Mittagsschlaf#2: Erhöre die Nacht
Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierungen werden empfohlen.
Italiano :
Siesta musicale.
14:00 Siesta#1: N?oublie jamais d?oublier (Non dimenticare mai di dimenticare)
15.30 Siesta#2: Trattenere la notte
Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione.
Espanol :
Siestas musicales.
14.00 Siesta nº 1: N’oublie jamais d’oublier (No olvides nunca olvidar)
15.30h Siesta nº 2: Retener la noche
Entrada gratuita. Se recomienda reservar.
