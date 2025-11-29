Siestes musicales Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Siestes musicales

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Siestes musicales.

A 14h Sieste#1 N’oublie jamais d’oublier

A 15h30 Sieste#2 Retiens la nuit

Gratuit. Réservations conseillées.Tout public

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

English :

Siestes musicales.

2pm Siesta#1: N?oublie jamais d?oublier

3:30pm Sieste#2: Retiens la nuit

Free admission. Reservations recommended.

German :

Musikalische Schläfchen.

Um 14 Uhr Mittagsschlaf#1: Vergiss nie zu vergessen

Um 15:30 Uhr Mittagsschlaf#2: Erhöre die Nacht

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

Siesta musicale.

14:00 Siesta#1: N?oublie jamais d?oublier (Non dimenticare mai di dimenticare)

15.30 Siesta#2: Trattenere la notte

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Siestas musicales.

14.00 Siesta nº 1: N’oublie jamais d’oublier (No olvides nunca olvidar)

15.30h Siesta nº 2: Retener la noche

Entrada gratuita. Se recomienda reservar.

