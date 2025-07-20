SIestes musicales Colmar

SIestes musicales Colmar dimanche 17 août 2025.

SIestes musicales

Parc du Champ de Mars Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-08-17 15:00:00

Début : Dimanche 2025-08-17 15:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

2025-08-17

2025-08-17

Au cœur de l’effervescence estivale, les siestes musicales sont une invitation à la douceur et à la rêverie confortablement installés dans un transat. Accès libre et gratuit.

Le 20 juillet parc du Champ-de-mars de 15h à 17h

De la pop anglaise à la variété française, Jules, accompagné de sa guitare, réinterprètera en acoustique les grands tubes de ces dernières années.

Le 3 août parc du Champ-de-mars de 15h à 17h

Aca set music, charmant duo guitare-voix composé de Fanny et Alain qui proposent des reprises en français et anglais à tendance jazzy et pop.

Le 17 août parc du Champ-de-mars de 15h à 17h

Corinne Bareth, chanteuse-interprète, qui possède un répertoire de variété internationale. Elle a été, notamment, sélectionnée et retenue pour différentes émissions telles que The Voice. .

Parc du Champ de Mars Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 caroline.masson@colmar.fr

English :

In the midst of summer?s hustle and bustle, musical siestas are an invitation to softness and reverie from the comfort of a deckchair.

German :

Inmitten der sommerlichen Hektik laden die musikalischen Schläfchen zu sanften Träumen ein, die man bequem im Liegestuhl genießen kann.

Italiano :

Nel bel mezzo della frenesia estiva, le sieste musicali sono un invito a rilassarsi e a sognare nel comfort di una sedia a sdraio.

Espanol :

En medio del ajetreo del verano, las siestas musicales son una invitación a relajarse y soñar en la comodidad de una tumbona.

