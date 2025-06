Siestes musicales – Colmar 27 juillet 2025 15:00

Haut-Rhin

Siestes musicales rue du Rueil Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27 15:00:00

fin : 2025-07-27 17:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Au cœur de l’effervescence estivale, les siestes musicales sont une invitation à la douceur et à la rêverie confortablement installés dans un transat.

Au cœur de l’effervescence estivale, les siestes musicales sont une invitation à la douceur et à la rêverie confortablement installés dans un transat. Accès libre et gratuit.

Rendez-vous avec le duo Arpeggia pour un doux moment inspiré par Audrey au chant et Fred aux instruments. .

rue du Rueil

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 56 34 caroline.masson@colmar.fr

English :

In the midst of summer?s hustle and bustle, musical siestas are an invitation to softness and reverie from the comfort of a deckchair.

German :

Inmitten der sommerlichen Hektik laden die musikalischen Schläfchen zu sanften Träumen ein, die man bequem im Liegestuhl genießen kann.

Italiano :

Nel bel mezzo della frenesia estiva, le sieste musicali sono un invito a rilassarsi e a sognare nel comfort di una sedia a sdraio.

Espanol :

En medio del ajetreo del verano, las siestas musicales son una invitación a relajarse y soñar en la comodidad de una tumbona.

L’événement Siestes musicales Colmar a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de tourisme de Colmar