Siestes musicales, diables et démons Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Le secteur musique vous invite à un parcours musical à la rencontre des monstres et autres êtres fantastiques qui peuplent notre imaginaire et ont inspiré les compositeurs et interprètes.

À l’occasion de l’exposition Monstres et gribouillis de Marjolaine Leray, visible du 17 mars au 18 avril à la Médiathèque d’Ancenis.

Gratuit sur inscription à la bibliothèque, par téléphone ou en ligne. .

English :

The music section invites you on a musical journey to meet the monsters and other fantastic beings that populate our imagination and have inspired composers and performers.

