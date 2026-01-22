Siestes musicales, diables et démons Biblio’fil Rue des Arts Mésanger
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-02-14 11:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Le secteur musique vous invite à un parcours musical à la rencontre des monstres et autres êtres fantastiques qui peuplent notre imaginaire et ont inspiré les compositeurs et interprètes.
À l’occasion de l’exposition Monstres et gribouillis de Marjolaine Leray, visible du 17 mars au 18 avril à la Médiathèque d’Ancenis.
Gratuit sur inscription à la bibliothèque, par téléphone ou en ligne. .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
English :
The music section invites you on a musical journey to meet the monsters and other fantastic beings that populate our imagination and have inspired composers and performers.
