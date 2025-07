Siestes musicales estivales à la Micro-Folie Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Siestes musicales estivales à la Micro-Folie Chéray Saint-Georges-d’Oléron mardi 29 juillet 2025.

Siestes musicales estivales à la Micro-Folie

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-07-29 14:15:00

fin : 2025-08-26 15:00:00

2025-07-29 2025-08-26

Plongez dans un moment de pure détente et de relaxation profonde avec nos siestes musicales… une expérience sensorielle où les sons vous emmènent vers le bien-être.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Summer musical siestas at Micro-Folie

Immerse yourself in a moment of pure relaxation with our musical siestas… a sensory experience where sounds take you on a journey of well-being.

German : Musikalische Sommerschläfchen in der Micro-Folie

Tauchen Sie mit unseren musikalischen Schläfchen in einen Moment der puren Entspannung und Tiefenentspannung ein… eine sinnliche Erfahrung, bei der die Klänge Sie zum Wohlbefinden führen.

Italiano :

Immergetevi in un momento di puro relax con le nostre sieste musicali… un’esperienza sensoriale in cui i suoni vi accompagnano in un viaggio di benessere.

Espanol : Siestas musicales de verano en Micro-Folie

Sumérjase en un momento de pura relajación con nuestras siestas musicales… una experiencia sensorial donde los sonidos le llevan en un viaje de bienestar.

