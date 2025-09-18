Siestes musicales Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Siestes musicales Espace KENERE, médiathèque Pontivy jeudi 18 septembre 2025.

Siestes musicales

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 13:00:00

fin : 2025-10-16 13:30:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-10-16 2025-11-13 2025-12-11

Envie de vous détendre ? Un moment à soi pour se relaxer en musique avec une playlist relaxante et dépaysante.

Gratuit sur inscription. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Siestes musicales Pontivy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté