Siestes musicales Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Début : 2025-09-18 13:00:00
fin : 2025-10-16 13:30:00
2025-09-18 2025-10-16 2025-11-13 2025-12-11
Envie de vous détendre ? Un moment à soi pour se relaxer en musique avec une playlist relaxante et dépaysante.
Gratuit sur inscription. .
