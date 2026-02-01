Siestes musicales TARBES Tarbes

Siestes musicales

TARBES 10 avenue Antoine de St Exupéry Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-26 16:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-26

Venez vous installer pour écouter des musiques mythiques et oniriques (enfant + 8 ans).

Quels seront les rêves que nous inspireront ces mélodies ?

– Jeudi 26 février Musiques d’amour

– Vendredi 27 février Musiques magiques

– Jeudi 5 mars Musiques science-fiction

– Vendredi 6 mars Musique enfance

Réservation 05 62 44 38 98

.

TARBES 10 avenue Antoine de St Exupéry Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 37 99 26

English :

Come and listen to mythical, dreamlike music (children + 8 years).

What dreams will these melodies inspire?

– Thursday, February 26: Love music

– Friday, February 27: Magical music

– Thursday, March 5: Science-fiction music

– Friday, March 6: Childhood music

Bookings: 05 62 44 38 98

