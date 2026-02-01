Siestes musicales TARBES Tarbes
Siestes musicales TARBES Tarbes jeudi 26 février 2026.
Siestes musicales
TARBES 10 avenue Antoine de St Exupéry Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-02-26 16:00:00
fin : 2026-03-06
2026-02-26
Venez vous installer pour écouter des musiques mythiques et oniriques (enfant + 8 ans).
Quels seront les rêves que nous inspireront ces mélodies ?
– Jeudi 26 février Musiques d’amour
– Vendredi 27 février Musiques magiques
– Jeudi 5 mars Musiques science-fiction
– Vendredi 6 mars Musique enfance
Réservation 05 62 44 38 98
English :
Come and listen to mythical, dreamlike music (children + 8 years).
What dreams will these melodies inspire?
– Thursday, February 26: Love music
– Friday, February 27: Magical music
– Thursday, March 5: Science-fiction music
– Friday, March 6: Childhood music
Bookings: 05 62 44 38 98
