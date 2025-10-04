Sietze de Vries, orgue Poligny
Sietze de Vries, orgue Poligny dimanche 16 novembre 2025.
Ensembles Val d’Orbe et Fratres
Collégiale Saint-Hippolyte Poligny Jura
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16
Concert
Ensemble Val d’Orbe et Ensemble Frates
Bach, Messe Luthérienne, BWV 233
Vivaldi, gloria
Direction: Daniel Meylan
Solistes Mélanie Gavanc, soproano, Zoné Vauconsant-Massicotte, alto Nestor Pindado, basse
Association des Amis des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny .
Collégiale Saint-Hippolyte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37 hammer.bp@web.de
