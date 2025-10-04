Sietze de Vries, orgue Poligny

Ensembles Val d’Orbe et Fratres

Collégiale Saint-Hippolyte Poligny Jura

Début : 2025-11-16 16:00:00

Concert

Ensemble Val d’Orbe et Ensemble Frates

Bach, Messe Luthérienne, BWV 233

Vivaldi, gloria

Direction: Daniel Meylan

Solistes Mélanie Gavanc, soproano, Zoné Vauconsant-Massicotte, alto Nestor Pindado, basse

Association des Amis des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny .

Collégiale Saint-Hippolyte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37 hammer.bp@web.de

