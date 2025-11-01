SIG STRASBOURG / SLUC NANCY – RHENUS SPORT Strasbourg

GREG DUTH Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

CoquillesOn ne fait pas de bonnes vannes sans casser des oeufsVoici la description détaillée du spectacle :Il n’allait pas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions. Si vous avez cliqué sur une affi che avec un oeuf au plat, c’est que vous avez déjà décidé de venir, ou alors vous avez une dalle de poney. Dans les deux cas, il savait qu’il était inutile d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai, que ce spectacle était différent chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore… Il espérait que les “…” éveilleraient votre curiosité.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDOUARD HERRIOT 1 PLACE ANTONIN JUTARD 69003 Lyon 69