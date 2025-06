Sigmar Polke et la France Fondation Vincent van Gogh Arles Arles 4 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Sigmar Polke et la France Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 18h. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Présentation du catalogue et discussion avec Anna Polke, Bernard Marcadé, Corrine Rondau et Bice Curiger

Première partie présentation du catalogue :

À 18h, un moment convivial autour d’un apéritif accompagnera la présentation du catalogue de l’exposition Sous les pavés, la terre, en présence d’Anna Polke. Dirigé par Bice Curiger, cet ouvrage collectif réunit une trentaine de contributions — Ulf Erdmann Ziegler, Petra Lange-Berndt et Dietmar Rübel, Maria Stavrinaki, Britta Zoellner, Helen Marten, Kathy Halbreich, Laura Owens, Chantal Crousel, Michael Krebber, Trajal Harrell, Nina Pohl, Friedrich Wolfram Heubach, Alvaro Barrington, Margaux Bonopera, Hugo von Hofmannsthal, Thomas Kling — pour éclairer la démarche libre, ironique et expérimentale de Sigmar Polke.



Deuxième partie discussion :

À 19h, une discussion réunira Bernard Marcadé, Corinne Rondeau et Bice Curiger, autour des liens profonds entre Polke et la France. De ses expositions parisiennes à son cycle d’œuvres sur la Révolution française, Polke interroge l’histoire et ses images avec une inventivité plastique radicale.



// Présentation des intervenants :



Anna Polke

Fille de Sigmar Polke, elle a fondé en 2018 la Anna Polke Stiftung, une fondation à but non lucratif basée à Cologne qui encourage la recherche et l’engagement autour de l’œuvre de son père, tout en soutenant de nouvelles formes de transmission artistique



Bernard Marcadé

Critique et historien de l’art, il est l’auteur de nombreux essais sur l’avant-garde et l’art contemporain. En 2019, il a présenté Les infamies photographiques de Sigmar Polke au BAL, à Paris, offrant une lecture inédite de l’œuvre photographique de l’artiste.



Corinne Rondeau

Maître de conférences en esthétique et sciences de l’art à l’université de Nîmes, critique d’art et de cinéma, elle collabore régulièrement avec France Culture et diverses revues d’arts spécialisées. Son travail interroge les formes contemporaines de l’expérience artistique, entre regard critique et implication sensible. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

English :

Catalog presentation and discussion with Anna Polke, Bernard Marcadé, Corrine Rondau and Bice Curiger

German :

Katalogpräsentation und Diskussion mit Anna Polke, Bernard Marcadé, Corrine Rondau und Bice Curiger

Italiano :

Presentazione del catalogo e discussione con Anna Polke, Bernard Marcadé, Corrine Rondau e Bice Curiger

Espanol :

Presentación del catálogo y debate con Anna Polke, Bernard Marcadé, Corrine Rondau y Bice Curiger

L’événement Sigmar Polke et la France Arles a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme d’Arles