Signature Alexandre Delaunay Mascarade La Galerne Le Havre

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

L’autobiographie Mascarade, coulisses dévoile qui se cache derrière ce nom d’artiste peintre havrais. Alexandre Delaunay alias Mascarade vit et travaille au Havre, quasiment exclusivement dans son atelier-galerie créé en 2015.

Il évoque son parcours, parfois difficile. Très présent notamment sur les réseaux sociaux, suivi désormais bien au-delà des frontières de la Porte Océane, il avait envie de se livrer, de révéler les étapes, les épreuves. Ce livre est comme un atelier ouvert.

Des œuvres de Mascarade sont actuellement exposées dans le Café de la librairie .

