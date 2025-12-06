Signature Bertrand Puard La Galerne Le Havre

Signature Bertrand Puard

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Bertrand Puard est de retour à La Galerne pour notre plus grand plaisir ! Il va signer sa série Les Arsène et son nouveau roman jeunesse, Anatomie d’une haine , coup de cœur de Delphine. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Signature Bertrand Puard

L’événement Signature Bertrand Puard Le Havre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie