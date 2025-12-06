Signature Bertrand Puard La Galerne Le Havre
Signature Bertrand Puard La Galerne Le Havre samedi 6 décembre 2025.
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Bertrand Puard est de retour à La Galerne pour notre plus grand plaisir ! Il va signer sa série Les Arsène et son nouveau roman jeunesse, Anatomie d’une haine , coup de cœur de Delphine. .
