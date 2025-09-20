Signature & présentation du hors-collection Lettres inédites d’Armand Marc de Montmorin à sa fille Pauline de Beaumont Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Signature & présentation du hors-collection Lettres inédites d’Armand Marc de Montmorin à sa fille Pauline de Beaumont Samedi 20 septembre, 11h00 Musée-Galerie Carnot Yonne

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la signature et à la présentation de l’ouvrage hors-collection des Amis du Vieux Villeneuve Je t’aime du meilleur de mon cœur, Lettres inédites d’Armand Marc de Montmorin à sa fille Pauline de Beaumont, en partenariat avec la Maison des Illustres Joseph Joubert et le musée-galerie Carnot.

Pour la première fois, sont apparues, aux enchères en 2019, les lettres qu’Armand Marc de Montmorin (1746-1792), dernier ministre des Affaires étrangères de Louis XVI (1787-1791) a adressées à la cadette de ses filles, Pauline (1768-1803). Elle deviendra la comtesse de Beaumont et passera à la postérité à la suite de son idylle avec Chateaubriand. Ces courriers inédits documentent en particulier les liens affectifs hors du commun qui les unissaient. Ces lettres mettent en perspective, au regard de connaissances et d’analyses nouvelles, les parcours d’exception du père et de sa fille, une famille au destin tragique.

L’auteur François Nivet est conseiller à la cour d’appel de Versailles. Ancien enseignant chercheur en droit public et en libertés publiques à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne, passionné d’Histoire, il mène des recherches sur les généalogies, les traditions populaires, le folklore de la vallée de l’Yonne depuis 30 ans. Il s’est spécialisé depuis plusieurs années sur la seconde moitié du XVIIIe siècle et la Révolution et particulièrement sur l’histoire de la famille de Montmorin Saint-Hérem.

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, France Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386830248 https://www.villeneuve-yonne.fr/culture-tourisme/expositions-musees Le Musée-Galerie Carnot, inauguré en 2017, consacre un parcours à l’évocation des artistes qui, depuis le XIXème siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe des Nabis. La galerie à l’étage, dominant les fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur Émile Peynot ainsi qu’aux peintres et dessinateurs qui ont mis en valeur les paysages de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, de Gallard… Les grandes salles du 1er étage ainsi que les caveaux accueillent les expositions temporaires.

