Signature & présentation par l’auteur François Nivet de l’ouvrage » Lettres inédites d’Armand Marc de Montmorin à sa fille Pauline de Beaumont » Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Pour la première fois, sont apparues, aux enchères en 2019, les lettres qu’Armand Marc de Montmorin (1746-1792), dernier ministre des Affaires étrangères de Louis XVI (1787-1791) a adressées à la cadette de ses filles, Pauline (1768-1803). Elle deviendra la comtesse de Beaumont et passera à la postérité à la suite de son idylle avec Chateaubriand. Ces courriers inédits documentent en particulier les liens affectifs hors du commun qui les unissaient. Ces lettres mettent en perspective, au regard de connaissances et d’analyses nouvelles, les parcours d’exception du père et de sa fille, une famille au destin tragique.

_________

L’auteur François Nivet est conseiller à la cour d’appel de Versailles. Ancien enseignant chercheur en droit public et en libertés publiques à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne, passionné d’Histoire, il mène des recherches sur les généalogies, les traditions populaires, le folklore de la vallée de l’Yonne depuis 30 ans. Il s’est spécialisé depuis plusieurs années sur la seconde moitié du XVIIIe siècle et la Révolution et particulièrement sur l’histoire de la famille de Montmorin Saint-Hérem. .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté musee@villeneuve-yonne.fr

