Signature Ritsert Rinsma et Yves Boistelle La Galerne Le Havre

Signature Ritsert Rinsma et Yves Boistelle

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Ritsert Rinsma et Yves Boistelle se sont plongés dans l’ensemble des archives de l’expédition française aux Terres australes de Nicolas Baudin, afin de s’imprégner de tous les récits de voyage, y compris des officiers et savants. Un travail de longue haleine pour retranscrire fidèlement cette épopée maritime et scientifique, avec ses moments de grâce et ses tempêtes, ses découvertes émerveillées et ses rencontres inattendues.

Nicolas Baudin, le sacrifice ultime est une bande dessinée captivante qui offre une plongée inédite dans l’expédition Baudin. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Signature Ritsert Rinsma et Yves Boistelle

L’événement Signature Ritsert Rinsma et Yves Boistelle Le Havre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie