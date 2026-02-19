Signature Yoland Simon Claire et Cathérine Vargues La Galerne Le Havre

Signature Yoland Simon Claire et Cathérine Vargues

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Claire et Catherine Vargues viennent signer le recueil L’écriture en partage , né d’une idée qui a germé dans l’esprit des deux autrices. La fille et la mère nous offrent ce bouquet de nouvelles où l’on retrouve la verve cocasse de Catherine, la maman et où s’affirme l’humour plutôt noir de Claire, la fille.

A leurs côtés, leur ami écrivain et poète Yoland Simon signera ses deux derniers ouvrages, Au Hasard des jours et Espiègleries , recueil qui renoue ainsi avec la veine facétieuse qui traverse l’œuvre de l’écrivain havrais. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Signature Yoland Simon Claire et Cathérine Vargues

L’événement Signature Yoland Simon Claire et Cathérine Vargues Le Havre a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie