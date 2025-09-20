Signatures – Compagnie MazelFreten et Académie Fratellini Villeparisis La Roche-sur-Yon

Gratuit – Tout public

Samedi 20 septembre, 15h50

Place François Mitterrand, 77270 Villeparisis

Gratuit – 30min – Plein air – Tout public

L’Académie Fratellini a fait appel à la compagnie MazelFreten pour créer avec les apprenti.e.s-artistes de 1ère année de l’école supérieure, une pièce de danse hip-hop électro conçue pour l’espace public. Fidèle aux codes des danses urbaines, qui mettent en avant les singularités de chaque artiste, la pièce célèbre la diversité dans la création et l’unicité de chaque artiste.

Partenaire: Centre culturel Jacques Prévert, Villeparisis

Villeparisis Place françois mitterrand La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

©Aiman SAAD ELLAOUI