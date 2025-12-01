Signatures d’Artisans Boutique et salon de thé

Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-11 17:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Les artisans créateurs du Sundgau ouvrent leur boutique éphémère. Bois, bijoux, bougies, couture enfant, sacs, résine, cyanotypie, terrines, dioramas, céramique de quoi acheter local ! Le salon de thé avec boissons, pâtisseries maison et petite restauration saura vous réchauffer. Nous faisons partie du programme de la Forêt Enchantée ! Du 11 au 28 décembre 2025, les jeudis et vendredis de 17h à 20h et les samedis et dimanches de 14h à 20h (Fermé le 25 !) au 1 rue de la Cure à Altkirch .

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 19 40 05 assosignaturesdartisans@gmail.com

English :

Sundgau’s creative craftspeople open their ephemeral boutique. Wood, jewelry, candles, children’s sewing, bags, resin, cyanotype, terrines, dioramas, ceramics everything you need to buy local!

German :

Die kreativen Kunsthandwerker aus dem Sundgau eröffnen ihren vorübergehenden Laden. Holz, Schmuck, Kerzen, Kinderkleidung, Taschen, Kunstharz, Cyanotypie, Terrinen, Dioramen, Keramik alles, was Sie brauchen, um lokal einzukaufen!

Italiano :

I designer artigiani della regione di Sundgau aprono la loro boutique temporanea. Legno, gioielli, candele, cucito per bambini, borse, resina, cianotipia, terrine, diorami, ceramiche acquistate in loco!

Espanol :

Diseñadores artesanos de la región de Sundgau abren su boutique temporal. Madera, bisutería, velas, costura infantil, bolsos, resina, cianotipia, terrinas, dioramas, cerámica… ¡Compre local!

