SIGNATURES – Exposition, performances, workshops Césure Paris

À propos

« SIGNATURES » : une exposition collective autour du mouvement et du hip-hop, réunissant des artistes issus de sphères artistiques plurielles (graphisme, peinture, photographie, vidéo, danse, arts plastiques, sculpture, chorégraphie, animation 3D).

Du 13 au 15 février, à Césure, dans la salle du Grand Plateau (espace de 1000 m²), les artistes croiseront leurs regards, déplaçant le mouvement vers le champ de l’image, de la trace et de la matière : une invitation à faire exister la danse autrement que dans le geste. Ces travaux seront activés en continu par des performances, un entraînement danse libre et des ateliers de danse.

Cesure est un tiers-lieu porté par la coopérative Plateau Urbain et axé sur la transmission des savoirs au sein de l’ancien campus Censier de l’Université Sorbonne-Nouvelle, à Paris.

⸻

VENDREDI 13 FÉVRIER ⤵︎

18h — 22h : Vernissage (Gratuit / RSVP)

SAMEDI 14 FÉVRIER ⤵︎

11h — 18h : Exposition en accès libre (Gratuit / RSVP)

12h — 17h : Training danse libre (Gratuit / RSVP)

18h — 20h : Performances (Min : 5 euros / RSVP)

DIMANCHE 15 FÉVRIER ⤵︎

11h — 17h : Exposition en accès libre (Gratuit / RSVP)

11h — 15h30 : Workshops (Min : 15 euros / RSVP)

17h — 19h : Performances (Min : 5 euros / RSVP)

La réservation n’est pas obligatoire pour découvrir l’expo, mais pour nous aider à optimiser votre accueil et l’organisation de l’événement, ça serait super si vous pouviez réserver votre créneau :)

Exposition collective autour du mouvement et du hip-hop.

Du vendredi 13 février 2026 au dimanche 15 février 2026 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 20h00

vendredi

de 18h00 à 22h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T18:00:00+02:00_2026-02-13T22:00:00+02:00;2026-02-14T11:00:00+02:00_2026-02-14T20:00:00+02:00;2026-02-15T11:00:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00

Césure Rue Santeuil 75005 Plateau UrbainParis



Afficher la carte du lieu Césure et trouvez le meilleur itinéraire

