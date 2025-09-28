Signatures Festival Mosaïque Villers-Saint-Paul
Signatures Festival Mosaïque Villers-Saint-Paul dimanche 28 septembre 2025.
Signatures Festival Mosaïque
Rue Albert Thomas Villers-Saint-Paul Oise
Gratuit
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
2025-09-28
Spectacle | Danse et cirque
Spectacle | Danse et cirque
Académie Fratellini / MazelFreten
Dix jeunes virtuoses de l’Académie Fratellini, coachés par MazelFreten, envoient une chorégraphie hip-hop electro qui explose les styles et célèbre l’identité des artistes. Ça jongle, ça danse, ça saute, ça fuse, ça ose.
Et pour finir en beauté?? Le public rejoint la danse pour un bal participatif. 0 .
Rue Albert Thomas Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Shows | Dance and circus
Académie Fratellini / MazelFreten
Ten young virtuosos from the Académie Fratellini, coached by MazelFreten, deliver a hip-hop electro choreography that explodes styles and celebrates the artists? identities.
Free
German :
Aufführung | Tanz und Zirkus
Académie Fratellini / MazelFreten
Zehn junge Virtuosen der Académie Fratellini, die von MazelFreten gecoacht werden, schicken eine Hip-Hop-Elektro-Choreographie ins Rennen, die Stile sprengt und die Identität der Künstler feiert.
Kostenlos
Italiano :
Spettacoli | Danza e circo
Académie Fratellini / MazelFreten
Dieci giovani virtuosi dell’Académie Fratellini, allenati da MazelFreten, realizzano una coreografia hip-hop electro che esplode gli stili e celebra l’identità degli artisti.
Gratuito
Espanol :
Espectáculos | Danza y circo
Academia Fratellini / MazelFreten
Diez jóvenes virtuosos de la Académie Fratellini, dirigidos por MazelFreten, ofrecen una coreografía de hip-hop electro que explota estilos y celebra la identidad de los artistas.
Gratis
