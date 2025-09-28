Signa­tures Festival Mosaïque Villers-Saint-Paul

Signa­tures Festival Mosaïque Villers-Saint-Paul dimanche 28 septembre 2025.

Signa­tures Festival Mosaïque

Rue Albert Thomas Villers-Saint-Paul Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Spectacle | Danse et cirque

Acadé­mie Fratel­lini / Mazel­Fre­ten

Dix jeunes virtuoses de l’Aca­dé­mie Fratel­lini, coachés par Mazel­Fre­ten, envoient une choré­gra­phie hip-hop electro qui explose les styles et célèbre l’iden­tité des artistes.

Gratuit

Spectacle | Danse et cirque

Acadé­mie Fratel­lini / Mazel­Fre­ten

Dix jeunes virtuoses de l’Aca­dé­mie Fratel­lini, coachés par Mazel­Fre­ten, envoient une choré­gra­phie hip-hop electro qui explose les styles et célèbre l’iden­tité des artistes. Ça jongle, ça danse, ça saute, ça fuse, ça ose.

Et pour finir en beauté?? Le public rejoint la danse pour un bal parti­ci­pa­tif. 0 .

Rue Albert Thomas Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Shows | Dance and circus

Académie Fratellini / MazelFreten

Ten young virtuosos from the Académie Fratellini, coached by MazelFreten, deliver a hip-hop electro choreography that explodes styles and celebrates the artists? identities.

Free

German :

Aufführung | Tanz und Zirkus

Académie Fratellini / MazelFreten

Zehn junge Virtuosen der Académie Fratellini, die von MazelFreten gecoacht werden, schicken eine Hip-Hop-Elektro-Choreographie ins Rennen, die Stile sprengt und die Identität der Künstler feiert.

Kostenlos

Italiano :

Spettacoli | Danza e circo

Académie Fratellini / MazelFreten

Dieci giovani virtuosi dell’Académie Fratellini, allenati da MazelFreten, realizzano una coreografia hip-hop electro che esplode gli stili e celebra l’identità degli artisti.

Gratuito

Espanol :

Espectáculos | Danza y circo

Academia Fratellini / MazelFreten

Diez jóvenes virtuosos de la Académie Fratellini, dirigidos por MazelFreten, ofrecen una coreografía de hip-hop electro que explota estilos y celebra la identidad de los artistas.

Gratis

L’événement Signa­tures Festival Mosaïque Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme