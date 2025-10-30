Signatures mystères du château Les Minutes Bleues Impasse de la Pompe Quintin

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin Côtes-d'Armor

2025-10-30 16:30:00

2025-10-30 18:00:00

2025-10-30

Monogrammes, signatures, poinçons, estampilles, … ces éléments permettent de raconter l’histoire d’un objet, de son propriétaire, lui donnent une identité et parfois une datation. Et vous, sous quelle forme marquerez-vous votre passage au château ?

A partir de 8 ans

Apporter un papier ou tissu ou tenture couleur bleue ou rosée.

Réservation obligatoire

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Impasse de la Pompe Chateau de Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 94 79

