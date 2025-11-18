Signer Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif : 5€ – Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/le-preau-44/evenements/cinema-signer-film-documentaire-de-nurith-aviv

SIGNERRéalisation : Nurith Aviv2018, France – Israël60 minProduction : 24images – Laila Films – Les Films d’IciDistribution : 24images Dans son film SiGNER, Nurith Aviv s’aventure dans un champ peu connu, celui des langues des signes.Ces langues sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche. Trois générations de protagonistes, sourds et entendants, mais aussi les chercheuses du Laboratoires de Recherche de Langue des Signes de l’université de Haïfa, s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël au siècle dernier, rejoignant les questions chères à Nurith Aviv de la langue maternelle, la traduction, la transmission.Une invitation à élargir notre perception des langues humaines.Bande- annonce Documentaire présenté dans le cadre de l’exposition Ma langue maternelle sur le bout de la langue – du 13/12/2025 au 18/01/2026 à l’espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr