SIGNEZ CAMBRAI ! DÉCOUVRIR LA VILLE Chapelle des Jésuites Cambrai

SIGNEZ CAMBRAI ! DÉCOUVRIR LA VILLE Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Chapelle des Jésuites Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les mots expriment les pensées, les émotions et les sensations, mais ils peuvent être prononcés ou … signés ! Avec un guide et un médiateur en Langue des Signes Française (LSF), réappropriez-vous le patrimoine cambrésien. Vous pensiez connaître les principaux monuments de la ville ? Durant la visite, signez le vocabulaire architectural en LSF et sensibilisez-vous au handicap. L’occasion d’une visite à 2 voix et 4 mains !

À destination de tous, cette visite est une initiation en LSF

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l'un des plus beaux joyaux de l'Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

Journées européennes du patrimoine 2025

