SIGNEZ CAMBRAI ! L’ANCIENNE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Redécouvrez ce trésor architectural à l’occasion des Cent ans de l’Art déco ! À l’aide d’un guide et d’un médiateur en Langue des Signes Française (LSF), réappropriez-vous le patrimoine cambrésien. Durant la visite, signez le vocabulaire architectural en LSF et sensibilisez-vous au handicap. L’occasion d’une visite à 2 voix et 4 mains !

À destination de tous, cette visite est une initiation en LSF

L’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Place de la République 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@destination-cambresis.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

François Moreau