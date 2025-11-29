SIHIRBAZ BLA BLA BAR Rezé

SIHIRBAZ Samedi 29 novembre, 21h00 BLA BLA BAR Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T23:59:00

Fin : 2025-11-29T21:00:00 – 2025-11-29T23:59:00

DJ, originaire de Turquie, arrivé à l’âge de neuf ans en France. Il commence la musique vers l’âge de 10 ans jouant de la percussion s’initie à la guitare et toujours, en se cherchant passe par une période de hip-hop où il apprend le break dance. Il poursuit à l’âge de 16 ans en découvrant la musique électronique et devient DJ très rapidement débutant dans les Free partie.

Sa passion augmente mixant de la Jungle techno, acid techno, hardcore … jusqu’à 2003, se passionne pour la musique psychédélique Trance. organisateur d’évènement, plus de 400 évènements à son actif.

Auto entrepreneur maintenant il a décidé de mettre son énergie afin d’ animer des mariages baptême ainsi qu’une tournée avec Billy Ze Kick depuis six ans.

https://www.instagram.com/magie_event/

BLA BLA BAR 22 rue Fédérico Garcia Lorca, 44400 Reze Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 76 82 69 02 https://www.facebook.com/blablabar.reze/?locale=fr_FR [{« data »: {« author »: « magie_event », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Sihirbaz Nikoff (@magie_event) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/530229003_18365430403194270_5592535022028177722_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby4xMDgwLmMyIn0&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_cat=106&_nc_oc=Q6cZ2QFmAYry_69bvwz0LEeFMTrE98N7qWBFgLiZsanxr3-yT6VopqklkiN7FKJQqzCxBl4&_nc_ohc=DxHyhw7XhDoQ7kNvwGAIVAu&_nc_gid=JV5ja3rWieAoDYQOZ05F8A&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfaqGrP1-8ZmhGiVnGZb48AG_r9L6oC4HGMd44lYxiqB0w&oe=68C89F0C&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/magie_event/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/magie_event/ »}] Bar et petite restauration.

Lieu Chaleureux et Convivial.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Jungle Acid