SIL OPTIMIST – Canet-en-Roussillon, 30 mai 2025 09:30, Canet-en-Roussillon.

Pyrénées-Orientales

SIL OPTIMIST Avenue Général Delestrain Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Début : 2025-05-30 09:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Manifestation nautique se déroulant à moins d’1 Mille de la côte

Avenue Général Delestrain

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 33 95

English :

Nautical event taking place less than 1 mile from the coast

German :

Nautische Veranstaltung, die weniger als 1 Meile von der Küste entfernt stattfindet

Italiano :

Evento nautico che si svolge a meno di 1 miglio dalla costa

Espanol :

Evento náutico que tiene lugar a menos de 1 milla de la costa

