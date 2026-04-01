Saint-Laurent-de-la-Salanque

S’IL TE PLAIT, MERCI !

Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Bonjour, S’il te plaît et Pardon sont alors les points de départs d’aventures rocambolesques peuplées de Pirates, Reines et Dragons pour nous montrer que la politesse et les bonnes manières. Spectacles pour enfants à partir de 3 ans par la compagnie Ezec le Floc’h.

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Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 048220340

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English :

Bonjour, S’il te plaît and Pardon are the starting points for a series of incredible adventures populated by Pirates, Queens and Dragons to show us that politeness and good manners are essential. Shows for children aged 3 and over by the Ezec le Floc’h company.

L’événement S’IL TE PLAIT, MERCI ! Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-04-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME