S’IL TE PLAÎT, MERCI Saint-Laurent-de-la-Salanque
S’IL TE PLAÎT, MERCI Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 18 avril 2026.
S’IL TE PLAÎT, MERCI
2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Théâtre clownesque pour pitchouns. A partir de 3 ans.
.
2 Boulevard Nicolas Canal Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Clown theater for pitchouns. Ages 3 and up.
L’événement S’IL TE PLAÎT, MERCI Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-03-05 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME