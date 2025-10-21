S’il te plait, raconte-moi la saline… La Grande Saline Salins-les-Bains
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-21 10:15:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21 2025-10-28
De 3 à 8 ans.
Laissez-vous bercer par les histoires de Pierrot le berger, de saint Anatoile et de Fleur, la courageuse fillette à la recherche du sel gemme. Entre ombres et lumières, les contes de la saline vous entrainent dans un univers merveilleux…
Durée: entre 20 et 30 minutes
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Sur réservation; .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
