S’il te plait, raconte-moi la saline… La Grande Saline Salins-les-Bains

S’il te plait, raconte-moi la saline…

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 5 EUR

plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-10-21 10:15:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21 2025-10-28

De 3 à 8 ans.

Laissez-vous bercer par les histoires de Pierrot le berger, de saint Anatoile et de Fleur, la courageuse fillette à la recherche du sel gemme. Entre ombres et lumières, les contes de la saline vous entrainent dans un univers merveilleux…

Durée: entre 20 et 30 minutes

Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation; .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

