S'il te plaît, raconte-moi Noël Eglise de Cosqueville Vicq-sur-Mer
Eglise de Cosqueville 29A Hameau de l'Église Vicq-sur-Mer Manche

dimanche 14 décembre 2025
Contes et petits récits d’auteurs normands dont Maurice Fichet. Style veillée normande avec des poésies d’auteurs du XXème. .
Eglise de Cosqueville 29A Hameau de l’Église Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 2 33 20 11 41 claudine-marie.dorey2@orange.fr
