Sila, la chatte aux yeux de lune, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Sila, la chatte aux yeux de lune Dimanche 29 mars, 11h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T11:00:00+02:00 – 2026-03-29T11:45:00+02:00

Fin : 2026-03-29T11:00:00+02:00 – 2026-03-29T11:45:00+02:00

Sila, la chatte aux yeux de lune, observe attentivement les relations humaines et leurs contradictions. Le programme évoque l’univers impressionniste des contemporains de Colette, parle des objets qui prennent vie dans les contes, de la relation de Colette et Ravel pour créer l’ Enfant et les sortilèges » sans oublier l’incontournable « Ma mère l’Oye ».Un spectacle dès 4 ans.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/sila-la-chatte-aux-yeux-de-lune »}]

Un spectacle qui évoque l’univers impressionniste des contemporains de l’autrice Colette.

