SILA MARION Théâtre de la Complicité Perpignan

SILA MARION
Théâtre de la Complicité 39 Rue des Rois de Majorque Perpignan
Début : 2025-12-05 20:30:00
2025-12-05
Au Théâtre de la Complicité, Marion Sila fera une halte le Vendredi 5 Décembre et le Samedi 6 Décembre.
Théâtre de la Complicité 39 Rue des Rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 41 18 accueil@theatredelacomplicite.info
English :
At Théâtre de la Complicité, Marion Sila will be stopping off on Friday December 5 and Saturday December 6.
