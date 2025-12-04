Silda en première partie d’Alain Chamfort Sedan

Silda en première partie d’Alain Chamfort Sedan vendredi 12 décembre 2025.

Salle Marcillet Sedan Ardennes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif tout public

Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

2025-12-12

La jeune rémoise ayant participé à La France a un incroyable talent en 2025, donnera un concert pour la première partie d’Alain Chamfort.
Salle Marcillet Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41 

English :

The young lady from Reims, who took part in La France a un incroyable talent in 2025, will be opening for Alain Chamfort.

L’événement Silda en première partie d’Alain Chamfort Sedan a été mis à jour le 2025-12-03 par Ardennes Tourisme