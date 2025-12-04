Silda en première partie d’Alain Chamfort Sedan
Silda en première partie d’Alain Chamfort Sedan vendredi 12 décembre 2025.
Silda en première partie d’Alain Chamfort
Salle Marcillet Sedan Ardennes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif tout public
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
La jeune rémoise ayant participé à La France a un incroyable talent en 2025, donnera un concert pour la première partie d’Alain Chamfort.
.
Salle Marcillet Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41
English :
The young lady from Reims, who took part in La France a un incroyable talent in 2025, will be opening for Alain Chamfort.
L’événement Silda en première partie d’Alain Chamfort Sedan a été mis à jour le 2025-12-03 par Ardennes Tourisme