Silence… ça murmure Lectures Halloween Mours-Saint-Eusèbe vendredi 31 octobre 2025.

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 19:00:00

2025-10-31

Plongez dans l’obscurité. Vivez une immersion sensorielle intense en écoutant les voix dans la pénombre…

Oserez-vous fermer les yeux durant cette séance de lecture?

Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

Immerse yourself in darkness. Experience an intense sensory immersion as you listen to the voices in the half-light…

Do you dare close your eyes during this reading session?

German :

Tauchen Sie in die Dunkelheit ein. Erleben Sie ein intensives Eintauchen in die Sinne, indem Sie den Stimmen im Dunkeln lauschen…

Trauen Sie sich, während dieser Lesung die Augen zu schließen?

Italiano :

Immergetevi nell’oscurità. Provate un’intensa immersione sensoriale ascoltando le voci nella penombra…

Avete il coraggio di chiudere gli occhi durante questa sessione di lettura?

Espanol :

Sumérjase en la oscuridad. Experimente una intensa inmersión sensorial mientras escucha las voces en la penumbra…

¿Se atreve a cerrar los ojos durante esta sesión de lectura?

