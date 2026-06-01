Silence ça pousse, parc des Champs-Elysées, Saint-Quentin
Silence ça pousse, parc des Champs-Elysées, Saint-Quentin dimanche 7 juin 2026.
Silence ça pousse Dimanche 7 juin, 10h30 parc des Champs-Elysées Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Éveillez vos sens au fil d’une promenade guidée entre le parc des Champs-Élysées et le Jardin d’Horticulture Élie Delval : frémissement des feuilles sous vos doigts, parfums des fleurs et textures des écorces vous raconteront l’histoire vivante de ces jardins et de leur flore.
parc des Champs-Elysées 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France
Éveillez vos sens au fil d’une promenade guidée entre le parc des Champs-Élysées et le Jardin d’Horticulture Élie Delval : frémissement des feuilles sous vos doigts, parfums des fleurs et textures de…
©ville de Saint-Quentin
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