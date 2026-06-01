Silence ça pousse, parc des Champs-Elysées, Saint-Quentin

Silence ça pousse Dimanche 7 juin, 10h30 parc des Champs-Elysées Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Éveillez vos sens au fil d’une promenade guidée entre le parc des Champs-Élysées et le Jardin d’Horticulture Élie Delval : frémissement des feuilles sous vos doigts, parfums des fleurs et textures des écorces vous raconteront l’histoire vivante de ces jardins et de leur flore.

parc des Champs-Elysées 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Éveillez vos sens au fil d’une promenade guidée entre le parc des Champs-Élysées et le Jardin d’Horticulture Élie Delval : frémissement des feuilles sous vos doigts, parfums des fleurs et textures de…

©ville de Saint-Quentin