Silence et résistance dans les champs Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Nicolas Legendre est journaliste (Le Monde, Géo, XXI) et auteur de plusieurs enquêtes au long cours. Son dernier ouvrage, Silence dans les champs, décrit avec force les mécanismes qui ont amené, en Bretagne notamment, à l’effondrement de la population agricole et à la destruction des écosystèmes pour le plus grand profit d’une minorité et d’un complexe agro-industriel impitoyable.

Cette conférence est co-organisée avec le collectif lannionnais Festisol (dans le cadre du Festival des Solidarités 2025). .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

