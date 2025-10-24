Silence, on double ! Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Vivez l’expérience du doublage cinéma !
Un atelier ludique pour vous faire découvrir la technique du doublage telle qu’elle est pratiquée dans les studios professionnels.
Mettez- vous dans la peau d’un personnage de série télé, de dessin animé ou de long métrage.
Inscriptions & renseignements: sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Ados/Adulte, sur inscription. .
+33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
