Silence, on double ! Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Silence, on double ! Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic vendredi 24 octobre 2025.

Silence, on double !

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Vivez l’expérience du doublage cinéma !

Un atelier ludique pour vous faire découvrir la technique du doublage telle qu’elle est pratiquée dans les studios professionnels.

Mettez- vous dans la peau d’un personnage de série télé, de dessin animé ou de long métrage.

Inscriptions & renseignements: sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Ados/Adulte, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Silence, on double ! Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44