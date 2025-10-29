Silence on goûte L’envol de Ploé Mediathèque Bergerac

Silence on goûte L’envol de Ploé Mediathèque Bergerac mercredi 29 octobre 2025.

Mediathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

« L’envol de Ploé » De Árni Ólafur Ásgeirsson | Par Friðrik Erlingsson. Pour les 3-7 ans

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser la terre de glace , espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait la connaissance de GIRON, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abimées par SHADOW, un terrible prédateur. Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne son envol.

1h 23min | Animation, Famille .

Mediathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

