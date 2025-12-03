SILENCE ON GOÛTE ! | L’Incroyable Noël de Shaun le mouton et de Timmy Rue Jacques Prévert Prigonrieux

SILENCE ON GOÛTE ! | L’Incroyable Noël de Shaun le mouton et de Timmy

Rue Jacques Prévert Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Cette année, Noël devrait être parfait ! Sauf qu’avec Shaun et son troupeau d’amis rien ne se passe jamais comme prévu… Les joyeux préparatifs se transforment rapidement en une mission quasi impossible entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêts pour une course poursuite en traineau ? À vos marques, prêts, moutonnez !

Pour les 3-7 ans.

Entrée gratuite sur inscription. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

English : SILENCE ON GOÛTE ! | L’Incroyable Noël de Shaun le mouton et de Timmy

German : SILENCE ON GOÛTE ! | L’Incroyable Noël de Shaun le mouton et de Timmy

Italiano :

Espanol :

L’événement SILENCE ON GOÛTE ! | L’Incroyable Noël de Shaun le mouton et de Timmy Prigonrieux a été mis à jour le 2025-11-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides