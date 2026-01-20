SILENCE ON JOUE! Sète

SILENCE ON JOUE!

Quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un spectacle unique où le cinéma prend vie en direct !Sur scène, le collectif orchestré joue en live les plus grandes chansons du septième art, pendant que les élèves de l’atelier “Jeu face caméra” rejouent les scènes cultes projetées sur grand écran. Entre musique, jeu d’acteur et images, le film se transforme sous vos yeux. Un hommage vibrant, drôle et poétique au cinéma… en version live. Direction: Elise Trinca, Georges Di IserniaGratuit Réservation indispensable .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

English :

A unique show where cinema comes to life live!

