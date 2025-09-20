SILENCE, ON TOURNE ! Lunel

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

La Compagnie La Boîte à Malice vous propose une visite théâtralisée mettant en valeur les opérations de rénovation réalisées dans le centre-ville Louis Feuillade et son assistant s’apprêtent à tourner une nouvelle série de Judex à Lunel, la ville qui Ose ! Venez participer à cette visite décalée afin de rendre hommage à la ville rénovée qui fait rêver le cinéma muet ! Il sera question de faire revivre l’histoire des lieux et la mémoire des habitants, d’anticiper les suites de cette histoire en mouvement et les prochaines étapes de transformation de la ville, tout en découvrant, de place en place, quelques pépites du patrimoine. .

English :

september 20, 2025 ? starting at 2pm

Departure from Maison Qui?Ose, followed by a stroll through the streets of the town

Tel: 04 67 87 83 94

Free

German :

20. September 2025 ? ab 14 Uhr

Start am Maison Qui?Ose, dann Spaziergang durch die Straßen der Stadt

Tel.: 04 67 87 83 94

Kostenlos

Italiano :

20 settembre 2025 ? a partire dalle 14:00

Partenza dalla Maison Qui?Ose, seguita da una passeggiata per le vie della città

Tel: 04 67 87 83 94

Gratuito

Espanol :

20 de septiembre de 2025 ? a partir de las 14.00 horas

Salida de la Maison Qui-Ose, seguida de un paseo por las calles de la ciudad

Teléfono: 04 67 87 83 94

Gratis

