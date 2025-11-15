Silence, on tourne ! Théâtre Bois-de-Haye
72 Chemin de la Poste Bois-de-Haye Meurthe-et-Moselle
Samedi 2025-11-15 20:30:00
Comédie déjantée de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène de Célénie Crillon (Théâtre de La Roële).
Avec Claire Lise Claudon, Mathilde Viel, Célénie Crillon, Marie Helfenstein, Daniel Hally, Philippe Grandjean, Sébastien Thiéry, Marc Hertert et Sébastien Gara.
À la salle des fêtes de Bois-de-Haye (Velaine-en-Haye).
Gratuit pour les adhérents de l’AVAM 5€Tout public
72 Chemin de la Poste Bois-de-Haye 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 21 58 mairie@bois-de-haye.fr
English :
Crazy comedy by Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras, directed by Célénie Crillon (Théâtre de La Roële).
With Claire Lise Claudon, Mathilde Viel, Célénie Crillon, Marie Helfenstein, Daniel Hally, Philippe Grandjean, Sébastien Thiéry, Marc Hertert and Sébastien Gara.
At the Bois-de-Haye village hall (Velaine-en-Haye).
Free for AVAM members 5?
German :
Verrückte Komödie von Patrick Haudecoeur und Gérald Sibleyras, Regie: Célénie Crillon (Théâtre de La Roële).
Mit Claire Lise Claudon, Mathilde Viel, Célénie Crillon, Marie Helfenstein, Daniel Hally, Philippe Grandjean, Sébastien Thiéry, Marc Hertert und Sébastien Gara.
Im Festsaal von Bois-de-Haye (Velaine-en-Haye).
Kostenlos für AVAM-Mitglieder 5?
Italiano :
Commedia demenziale di Patrick Haudecoeur e Gérald Sibleyras, diretta da Célénie Crillon (Théâtre de La Roële).
Con Claire Lise Claudon, Mathilde Viel, Célénie Crillon, Marie Helfenstein, Daniel Hally, Philippe Grandjean, Sébastien Thiéry, Marc Hertert e Sébastien Gara.
Presso la sala del villaggio Bois-de-Haye (Velaine-en-Haye).
Gratuito per i soci AVAM 5?
Espanol :
Comedia disparatada de Patrick Haudecoeur y Gérald Sibleyras, dirigida por Célénie Crillon (Théâtre de La Roële).
Con Claire Lise Claudon, Mathilde Viel, Célénie Crillon, Marie Helfenstein, Daniel Hally, Philippe Grandjean, Sébastien Thiéry, Marc Hertert y Sébastien Gara.
En el ayuntamiento de Bois-de-Haye (Velaine-en-Haye).
Gratuito para los miembros de AVAM 5?
