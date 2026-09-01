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SILENCE ON TOURNE Thuir

samedi 26 septembre 2026 · Thuir

SILENCE ON TOURNE Thuir

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Boulevard Violet
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Thuir

SILENCE ON TOURNE

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Une comédie déjanté par le Théâtre de l’Hémione vous attend le 26 septembre à 20h30.

Rendez-vous au Théâtre des Aspres de Thuir.

Venez nombreux! …
  .

Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 78 63 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A zany comedy by the Théâtre de l’Hémione awaits you on September 26 at 8:30 p.m.

See you at the Théâtre des Aspres in Thuir.

We hope to see many of you there! …

L’événement SILENCE ON TOURNE Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR

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