Informations pratiques

Thuir

SILENCE ON TOURNE

Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une comédie déjanté par le Théâtre de l’Hémione vous attend le 26 septembre à 20h30.

Rendez-vous au Théâtre des Aspres de Thuir.

Venez nombreux! …

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Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 78 63 02

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English :

A zany comedy by the Théâtre de l’Hémione awaits you on September 26 at 8:30 p.m.

See you at the Théâtre des Aspres in Thuir.

We hope to see many of you there! …

L’événement SILENCE ON TOURNE Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR