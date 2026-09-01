SILENCE ON TOURNE Thuir
samedi 26 septembre 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
SILENCE ON TOURNE
Boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une comédie déjanté par le Théâtre de l’Hémione vous attend le 26 septembre à 20h30.
Rendez-vous au Théâtre des Aspres de Thuir.
Venez nombreux! …
.
Boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 65 78 63 02
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English :
A zany comedy by the Théâtre de l’Hémione awaits you on September 26 at 8:30 p.m.
See you at the Théâtre des Aspres in Thuir.
We hope to see many of you there! …
L’événement SILENCE ON TOURNE Thuir a été mis à jour le 2026-09-06 par OTI ASPRES-THUIR
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