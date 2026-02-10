SILENCE, ON TOURNE ! Toulouges
SILENCE, ON TOURNE ! Toulouges samedi 7 mars 2026.
SILENCE, ON TOURNE !
Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 6 – 6 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Préparez-vous à rire, à être surpris… et à peut-être jouer malgré vous un rôle dans cette mise en abyme loufoque ! Tout public.
.
Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Prepare to laugh, to be surprised? and perhaps to play a role in this zany mise en abyme! All audiences.
L’événement SILENCE, ON TOURNE ! Toulouges a été mis à jour le 2026-02-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME