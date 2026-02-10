SILENCE, ON TOURNE !

Place Abelanet Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Préparez-vous à rire, à être surpris… et à peut-être jouer malgré vous un rôle dans cette mise en abyme loufoque ! Tout public.

.

Place Abelanet Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Prepare to laugh, to be surprised? and perhaps to play a role in this zany mise en abyme! All audiences.

L’événement SILENCE, ON TOURNE ! Toulouges a été mis à jour le 2026-02-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME