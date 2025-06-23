Silence Vacarme Théâtre d’Arles Arles

Silence Vacarme

Mardi 13 janvier 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13 21:30:00

Date(s) :

2026-01-13

Partition de théâtre et musique pour une femme qui en contient plusieurs.

Après Pister les créatures fabuleuses, Pauline Ringeade et la compagnie l’imaginarium poursuivent leur recherche sur notre rapport au vivant. Ce spectacle hybride mêle récits intimes, perspectives historiques et scientifiques, expériences sensibles. Tout part du son, du bruit, du chant, celui des oiseaux, des chauves-souris et des humains aussi. Claire nous guide au fil des souvenirs et des lieux qui la constituent jardins, montagnes… Elle nous fait entendre les voix des femmes de sa famille, le sifflement des étourneaux, mais aussi l’écho des luttes pour émanciper nos corps et nos imaginaires des récits de domination. .

English :

Theatrical score and music for a woman, containing several pieces.

German :

Theaterpartitur und Musik für eine Frau, die mehrere davon enthält.

Italiano :

Una partitura teatrale e musica per una donna contenente diversi brani.

Espanol :

Partitura teatral y música para una mujer que contiene varias piezas.

