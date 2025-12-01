Silent Book Club Lecture silencieuse Place Jean Moulin Bavilliers
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort
La médiathèque de Bavilliers vous propose un tout nouveau rendez-vous le Silent Book Club.
Le principe est simple
Chacun apporte son livre ou en choisit un directement à la médiathèque, s’installe confortablement et profite d’une heure de lecture silencieuse, en compagnie d’autres passionnés.
À l’issue de cette séance, ceux qui le souhaitent pourront échanger autour de leurs lectures du moment.
Un thé ou un chocolat chaud sera disponible en libre-service.
Ce moment convivial est pensé pour offrir une véritable parenthèse de calme et de plaisir de lire. .
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
