Silent Book Club Lecture silencieuse Place Jean Moulin Bavilliers

Gratuit

La médiathèque de Bavilliers vous propose un tout nouveau rendez-vous le Silent Book Club.

Le principe est simple

Chacun apporte son livre ou en choisit un directement à la médiathèque, s’installe confortablement et profite d’une heure de lecture silencieuse, en compagnie d’autres passionnés.

À l’issue de cette séance, ceux qui le souhaitent pourront échanger autour de leurs lectures du moment.

Un thé ou un chocolat chaud sera disponible en libre-service.

Ce moment convivial est pensé pour offrir une véritable parenthèse de calme et de plaisir de lire. .

