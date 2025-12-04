Silent Echoes Le Mans Bill Fontana

Esplanade des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-25 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

L’artiste californien Bill Fontana, parrain de cette quatrième édition, prolonge son travail sur les résonances silencieuses avec sa nouvelle installation sonore en proposant cette fois-ci de capter les vibrations sonores de la ville grâce à des capteurs ultra sensibles fixés à même les cloches de l’abbaye de Fontevraud spécialement déplacées au Mans pour cette biennale.

Ce qui sera spécial pour moi dans l’interaction et l’accordage de cette installation, c’est que ces cloches ne se contenteront pas seulement de faire résonner harmonieusement les sons ambiants depuis les jardins de la cathédrale mais qu’elles seront diffusées par une installation de haut-parleurs sur la grande place des Quinconces, dans le centre-ville du Mans, ce qui permettra de percevoir directement la relation entre les sons ambiants amplifiés par le spectre harmonique des cinq cloches et le nuage sonore spatialisé qui en résulte. Dans les installations précédentes de Silent Echoes, cette relation directement perceptible entre les sons ambiants et le nuage sonore harmonique qui en résulte n’était pas aussi directement perceptible.

Au Mans, le fait que ces cloches écoutent pour faire de la musique sera clairement perceptible.

Accès libre et gratuit. .

Esplanade des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Silent Echoes Le Mans Bill Fontana Le Mans a été mis à jour le 2025-12-04 par CDT72