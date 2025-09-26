SILENT PARTY + BJÖRN GOTTSCHALL + CHARCUTERIE MUSICALE// Qui Sème Le Son #7 par Diff’art Parthenay

Place des Bancs Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Vous nous l’avez réclamée… La Silent Party est de retour pour la 3ème année consécutive. Suite à son franc succès en 2024 sur la place du Drapeau, l’équipe a décidé de réitérer cette expérience délirante avec la crème de la crème des Dj’s locaux.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le principe de la Silent Party c’est 3 dj’s et des casques distribués au public. Ces casques sans fil permettent d’écouter 3 canaux identifiés par 3 couleurs 3 djs jouant chacun un style de musique différent pour enflammer le dancefloor urbain. Une expérience originale et délirante !

#electro #reggae #dub #années80 #rock #soul #funk …

Avec :

LA CHARCUTERIE MUSICALE

+ BJÖRN GOTTSCHALL, compositeur et interprète allemand installé à Rennes. .

Place des Bancs Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

